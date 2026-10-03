Ajker Patrika
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বরিশাল

দেড় ঘণ্টা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় শ্রমিক লীগ নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
দেড় ঘণ্টা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় শ্রমিক লীগ নেতা
প্যারোলে দেড় ঘণ্টার জন্য মুক্তি পেয়ে মায়ের জানা বরিশাল মহানগর শ্রমিক লীগের ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক সাফিন আহমেদ সুমন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেড় ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বরিশাল মহানগর শ্রমিক লীগের ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক সাফিন আহমেদ সুমন মায়ের জানাজা ও দাফনে অংশ নিয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে হাতকড়া অবস্থাতেই তিনি জানাজা ও দাফনে অংশ নেন। বাসায় পৌঁছানোর পর এবং কারাগারে ফেরত যাওয়াকালে সেখানে স্বজনদের আহাজারি করতে দেখা যায়।

জানা গেছে, সুমন নগরীর কাউনিয়া প্রথম গলির বাঁশতলা এলাকার নুর হাওলাদারের ছেলে। গত ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর পৌনে ২টায় নগরীর চাঁদমারী এলাকায় ছাত্রলীগের ব্যানারে মিছিল করার অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুমনের মা তাছলিমা বেগম গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। স্বজনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দেড় ঘণ্টার জন্য তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সনজিত চন্দ্র নাথ জানিয়েছেন, সুমনকে দুপুরে ২টায় কাউনিয়া প্রথম গলির বাসভবনে নেওয়া হয়। জানাজা ও দাফন শেষে সাড়ে ৩টায় তাকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১১ সেপ্টেম্বর চাঁদমারী এলাকায় মিছিল করার অভিযোগে কোতোয়ালি মডেল থানায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা করেছেন ১১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের আহ্বায়ক এস এম রায়হান আজাদ। ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে সুমনকে।

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