Ajker Patrika
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খুলনা

সাতক্ষীরায় ৬৯৬ বোতল উইনকেরেক্সসহ নারী আটক

দেবহাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
সাতক্ষীরায় ৬৯৬ বোতল উইনকেরেক্সসহ নারী আটক
আটক ফাতেমা খাতুন। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরার দেবহাটায় বিশেষ অভিযানে ৬৯৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল-সদৃশ মাদক উইনকেরেক্সসহ ফাতেমা খাতুন (৪৮) নামে এক নারীকে আটক করেছে এসআরবি।

গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার দক্ষিণ কুলিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় আজ শনিবার এসআরবি-৬-এর পুলিশ পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে ফাতেমা খাতুন ও দক্ষিণ কুলিয়া গ্রামের জামাত আলীর ছেলে সাইফুল ইসলামকে আসামি করে থানায় মামলা করেছেন।

দেবহাটা থানার ওসি এইচ এম শাহীন জানান, এসআরবি বাদী হয়ে মামলা করেছে। আটক ফাতেমা খাতুনকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

দেবহাটাসাতক্ষীরামাদকখুলনা বিভাগস্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন
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