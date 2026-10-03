Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

রাতে ‘গরু চুরি’, সকালে পাশের গ্রামের বউভাত থেকে আটক ১

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
রাতে ‘গরু চুরি’, সকালে পাশের গ্রামের বউভাত থেকে আটক ১
আটক রফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গোয়ালঘর থেকে গরু চুরি করে নিয়ে জবাই করার অভিযোগে রফিকুল ইসলাম (৫২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ‘চুরি হওয়া’ গরুর মাংস, চামড়া, মাথা ও পা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গরুর মালিক শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে শনিবার থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নের পশ্চিম মাস্তা এলাকায় চুরির এ ঘটনা ঘটে।

আটক রফিকুল ইসলাম একই ইউনিয়নের বকশিচর গ্রামের বাসিন্দা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় পশ্চিম মাস্তা গ্রামের শহিদুল ইসলাম প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যের কালো রঙের একটি ক্রস জাতের গাভি গোয়ালঘরে বেঁধে রাখেন। রাত ৩টার দিকে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান, বাড়ির মূল ফটকের তালা ভাঙা এবং গোয়ালঘরের দরজা খোলা। পরে শনিবার সকালে স্থানীয়দের নিয়ে গরুটির সন্ধানে বের হলে বাড়ির পাশের জমিতে গরুর পায়ের ছাপ দেখতে পান তাঁরা।

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পাশের বকশিচর গ্রামের একটি বাড়িতে গিয়ে শহিদুল দেখতে পান, তাঁর গরুটি জবাই করে মাংস কাটা হচ্ছে। গরুর চামড়া ও মাথা দেখে সেটি নিজের গরু বলে শনাক্ত করেন তিনি। এ সময় শহিদুল ও তাঁর ভাতিজা আনারুলের সঙ্গে অভিযুক্তদের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আনারুলের মাথায় আঘাতের চেষ্টা করা হলে তিনি হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করেন। এতে তাঁর ডান হাতে কাটা ও রক্তাক্ত জখম হয়।

পরে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রফিকুল ইসলামকে আটক করে। এ সময় সেখান থেকে জবাই করা গরুর মাংস, চামড়া, মাথা ও পা উদ্ধার করা হয়। আহত আনারুলকে স্থানীয়রা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বকশিচর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলের বিয়ে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। আজ শনিবার রফিকুল ইসলামের বাড়িতে বউভাতের আয়োজন ছিল। গরুর খোঁজে শহিদুল ওই বাড়িতে গিয়ে রান্নাবান্না চলতে দেখেন। তাঁর অভিযোগ, বউভাতের আয়োজনের জন্যই রফিকুল তাঁর গরুটি চুরি করে জবাই করেন।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ আলম শনিবার রাত ১০টার দিকে বলেন, ‘এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত অন্যদের আটকের চেষ্টা চলছে। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

বিষয়:

গাইবান্ধাগরু চুরিরংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
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