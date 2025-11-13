Ajker Patrika

দুর্গাপুরে আওয়ামী লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
দুর্গাপুর থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্গাপুর থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে নাশকতা চেষ্টার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলা যুবলীগের সহসভাপতি মামুনুর রশিদ, পৌর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি খোকন মিয়া, ইউনিয়নের ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল মিয়া, আওয়ামী লীগের কর্মী লাভলু মিয়া, শামীম মিয়া, শাহ আলম। গতকাল বুধবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এ তথ্য নিশ্চিত করে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে এখন পর্যন্ত দুর্গাপুরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমাদের পুলিশ নজরদারি করছে, আমরা তৎপর আছি।’

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)গ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগনাশকতাজেলার খবররাজনৈতিক দলনেত্রকোনাআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...