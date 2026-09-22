Ajker Patrika
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নাটোর

নাটোরে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

 গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার
মো. আয়ুব আলী। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের গুরুদাসপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা মো. আয়ুব আলীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে নাটোর জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আগেও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা রয়েছে। ওই মামলায় জামিনে রয়েছেন তিনি।

বিষয়:

নাটোরগুরুদাসপুরগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগজেলার খবরআইনআওয়ামী লীগ
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