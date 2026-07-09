Ajker Patrika
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নাটোর

সিংড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

নাটোর প্রতিনিধি 
সিংড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নাটোরের সিংড়া উপজেলার ইটালি ইউনিয়নের মুন্সি বাঁশবাড়িয়া গ্রামে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে ইসমাইল হোসেন (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ইসমাইল হোসেন ওই গ্রামের মৃত কামিল উদ্দিনের ছোট ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে বৃষ্টির মধ্যে গ্রামের দক্ষিণ মাঠে পানিতে আগে থেকে পাতা কারেন্ট জালে আটকে থাকা মাছ সংগ্রহ করতে যান ইসমাইল। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি।’

বিষয়:

নাটোরমৃত্যুনাটোর সদরঅপমৃত্যুজেলার খবরবজ্রপাত
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