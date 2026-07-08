এইচএসসি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে বহিষ্কার ৮০ পরীক্ষার্থী

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় আজ বুধবার অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৯৫ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে ইংরেজি (আবশ্যিক) দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় ৮০ জন এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ১৫ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছেন। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বুধবারের নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
বুধবার বিকেলে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডে সর্বোচ্চ ২০ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া দিনাজপুরে ১৪ জন, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বোর্ডে ১০ জন করে, ঢাকা বোর্ডে ৯ জন, যশোরে ৮ জন, রাজশাহীতে ৭ জন এবং সিলেট বোর্ডে ২ জন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৩ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ১২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে মোট ৯ লাখ ৬ হাজার ৯২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৮ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৮ জন। ফলে অনুপস্থিত ছিলেন ২৩ হাজার ৭৩৫ জন পরীক্ষার্থী। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোতে অনুপস্থিতির হার ২ দশমিক ৬২ শতাংশ। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে এ হার ৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ।
চলতি বছর ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা দেশে ২ হাজার ৬৯৭টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় মোট ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিতে নিবন্ধন করেছেন।
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