Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে গাছ ভেঙে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সের ওপর, কয়েক ঘণ্টা বন্ধ সড়ক

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে গাছ ভেঙে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সের ওপর, কয়েক ঘণ্টা বন্ধ সড়ক
গতকাল দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে একটি বড় গাছ উপড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বৃষ্টির মধ্যে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে একটি বড় গাছ উপড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের ওপর পড়ে। এতে অ্যাম্বুলেন্সটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পুরো এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনের প্রধান সড়কে কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সময় অ্যাম্বুলেন্সে বা আশপাশে কেউ না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে গাছ পড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনের ব্যস্ত সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

খবর পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। বৈদ্যুতিক লাইনের কারণে ঝুঁকি থাকায় বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে গাছ অপসারণের কাজ করা হয়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ভোর ৫টার দিকে গাছটি কেটে সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন পরিদর্শক মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। গাছটি বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর পড়ে থাকায় কিছুটা ঝুঁকি ছিল। বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত গাছ অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগস্বাস্থ্য অধিদপ্তরসিরাজদিখানমুন্সিগঞ্জ সদর
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