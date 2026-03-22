নাটোরে আ.লীগ নেতাকে কুপিয়ে আহতের অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

নাটোর সদর উপজেলায় আলী আজগর খোকন ভূঁইয়া নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুবদল নেতার বিরুদ্ধে। আহত খোকন ভূঁইয়া সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি।
শনিবার (২১ মার্চ) রাত ৮টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের হাজীগঞ্জ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত যুবদল নেতার নাম শাহীন আলম। তিনি ওই ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি।
স্বজনদের ভাষ্য, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি খোকন ভূঁইয়াকে তাঁর নিজ বাড়িতে ঢুকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নাটোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এলাকাবাসী ও স্বজনেরা জানান, খোকন ভূঁইয়া স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান প্রয়াত আব্দুল বাতেন ভূঁইয়ার ছেলে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ২০২৩ সালে এলাকায় পূর্ববিরোধের জেরে খোকন ভূঁইয়া অভিযুক্ত যুবদল নেতা শাহীন আলমকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর খোকন ভূঁইয়া এলাকা ছেড়ে চলে যান। সম্প্রতি ঈদ উপলক্ষে তিনি নিজ বাড়িতে আসেন।
স্বজনদের অভিযোগ, বিষয়টি জানতে পেরে শনিবার রাতে শাহীন আলম একদল যুবককে সঙ্গে নিয়ে খোকন ভূঁইয়ার বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করেন। পরিবারের সদস্যরা চিৎকার করলে শাহীন ও তাঁর সহযোগীরা দ্রুত পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহত খোকনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
নাটোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুব্রত ঘোষ বলেন, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রোগীর মাথা, হাত ও পায়ে গুরুতর জখম হয়েছে এবং রক্তক্ষরণ হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে অভিযুক্ত যুবদল নেতা শাহীন আলমের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া গেছে।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভুক্তভোগী ব্যক্তির পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
কুমিল্লায় রেলক্রসিংয়ে উঠে পড়া বাসের সঙ্গে ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিটি পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।২০ মিনিট আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর রামপুর এলাকায় বাস, অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছে। এতে আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। হতাহতদের উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে...২৯ মিনিট আগে
রেলওয়ের চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিক তদন্তে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ ওঠায় পদুয়ার বাজার রেলক্রসিংয়ে কর্মরত ওই দুই গেটম্যানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিভাগীয় পর্যায়ের ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগের পরিবহন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান। অপর দিকে জোনাল পর্যায়ের ছয় সদস্যের কমিটির প্রধান করা হয়েছে চিফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট (পূর্ব) মোহাম্মদ সফিকুর রহমানকে।২ ঘণ্টা আগে