কুমিল্লায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মো. আনোয়ার হোসেন নয়ন (৩৮) নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সকালে চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি মোহাম্মদ আরিফ হোছেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার জগন্নাথ দীঘি ইউনিয়নের গাংরা রাস্তার মাথা এলাকায় হামলার শিকার হন নয়ন।
নিহত নয়ন জগন্নাথ দীঘি ইউনিয়নের দক্ষিণ বেতিয়ারা গ্রামের মৃত আব্দুল হাইয়ের ছেলে। তিনি গাংরা রাস্তার মাথায় ভেরাইটিজ মালামালের পাইকারি ব্যবসায়ী ছিলেন।
জানা গেছে, হামলায় গুরুতর আহত নয়নকে স্থানীয়রা প্রথমে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার সকালে তিনি মারা যান। পরিবারের দাবি, দুর্বৃত্তরা ব্যবসায়ীর কাছে থাকা এক লাখ টাকা ছিনতাই করেছে।
চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফ হোছেন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
