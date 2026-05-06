Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মো. আনোয়ার হোসেন নয়ন (৩৮) নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সকালে চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি মোহাম্মদ আরিফ হোছেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার জগন্নাথ দীঘি ইউনিয়নের গাংরা রাস্তার মাথা এলাকায় হামলার শিকার হন নয়ন।

নিহত নয়ন জগন্নাথ দীঘি ইউনিয়নের দক্ষিণ বেতিয়ারা গ্রামের মৃত আব্দুল হাইয়ের ছেলে। তিনি গাংরা রাস্তার মাথায় ভেরাইটিজ মালামালের পাইকারি ব্যবসায়ী ছিলেন।

জানা গেছে, হামলায় গুরুতর আহত নয়নকে স্থানীয়রা প্রথমে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার সকালে তিনি মারা যান। পরিবারের দাবি, দুর্বৃত্তরা ব্যবসায়ীর কাছে থাকা এক লাখ টাকা ছিনতাই করেছে।

চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফ হোছেন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাকুপিয়ে হত্যাদুর্বৃত্তচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

সম্পর্কিত

বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল যুবকের

বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল যুবকের

বগুড়ায় জিন ছাড়ানোর নামে কিশোরীকে ধর্ষণ, কবিরাজ গ্রেপ্তার

বগুড়ায় জিন ছাড়ানোর নামে কিশোরীকে ধর্ষণ, কবিরাজ গ্রেপ্তার

কুমিল্লায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরেক শিশুর মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৫

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরেক শিশুর মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৫