Ajker Patrika
নেত্রকোণা

বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল যুবকের

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
প্রান্ত রাংসা। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায় বন্য হাতির আক্রমণে প্রান্ত রাংসা (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ভবানীপুর সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত প্রান্ত ওই গ্রামের নিপশন নকরেকের ছেলে।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বন্য হাতির আক্রমণ থেকে ধানখেত রক্ষা করতে পাহারা দিতেন প্রান্ত। গতকাল দিবাগত রাতে পাহারা শেষে বাড়ি ফেরার পথে প্রান্ত একটি বন্য হাতির সামনে পড়ে যান। এ সময় হাতিটি তাঁকে তাড়া করে শুঁড় দিয়ে আছাড় মেরে পায়ে পিষ্ট করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের বাবা নিপশন নকরেক বলেন, ‘আমার ছেলে ধানখেত পাহারা দিতে গিয়েছিল। অন্যরা আগে চলে এলেও সে একা পেছনে আসছিল। একা পেয়ে হাতি তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে।’

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আবেদন সাপেক্ষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে।

ময়মনসিংহ রেঞ্জের দুর্গাপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা মজনু প্রামাণিক বলেন, ঘটনাটি জানার পর তিনি সরেজমিন গিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, ধানের মৌসুমে সীমান্ত এলাকায় হাতির বিচরণ বেড়ে যায়। বর্তমানে তিনটি পয়েন্টে হাতির অবস্থান রয়েছে।

