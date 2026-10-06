Ajker Patrika
En
নাটোর

নিখোঁজের ৬ দিন পর যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নিখোঁজের ৬ দিন পর যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

নাটোরের বড়াইগ্রামে নিখোঁজের ছয় দিন পর শফিকুল ইসলাম (৩৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার উপজেলার বনপাড়া পৌর এলাকার কালিকাপুর আদর্শ গ্রামে পাশের বাড়ির নির্মাণাধীন টয়লেটের ভেতর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। শফিকুল ইসলাম কালিকাপুর আদর্শ গ্রামের শহিদ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার থেকে শফিকুল ইসলামকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মঙ্গলবার সকালে তাঁর পাশের বাড়ির মামুন হোসেনের নির্মাণাধীন টয়লেটের ভেতর থেকে পচা গন্ধ পান স্থানীয়রা। তাঁরা এগিয়ে গিয়ে শফিকুলের লাশ দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দিলে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে। তাঁর শরীর পচে গন্ধ বের হয়ে গেছে।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, শফিকুল ইসলাম মাদকাসক্ত ছিল। মাদকাসক্তির কারণে আট বছরের মেয়েসন্তানকে রেখে কিছুদিন আগে স্ত্রী বিয়ে করেছেন।

নিহতের ভাই জাকির হোসেন বলেন, ওই গ্রামের সোহেল হোসেন নামের এক মাদক কারবারীর সঙ্গে শফিকুল ইসলামের নিখোঁজের কয়েক দিন আগে মাদক ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে মারামারি হয়। এই সোহেলই আমার ভাইকে মেরে রেখে গেছেন। আমি ভাই হত্যার বিচার চাই।

বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন না থাকায় তাঁর ভাই বাদী হয়ে মামলা করেছেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

নাটোরবড়াইগ্রামপুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত