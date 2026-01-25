Ajker Patrika
নাটোর

নাটোর-১: বিএনপির প্রার্থীকে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

নাটোর ও লালপুর প্রতিনিধি 
তাইফুল ইসলাম টিপু। ছবি: সংগৃহীত

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুলের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় আসনটির স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিএনপি বিদ্রোহী) তাইফুল ইসলাম টিপুকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলে এই প্রার্থীর কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাটোরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আসমা শাহীন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শনিবার বিকেলে লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশনের কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনী সভায় নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। মুহূর্তেই ওই বক্তব্যটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে তীব্র আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়।

নাটোরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আসমা শাহীন বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনী সভায় তাঁর একজন সমর্থক অপর একজন প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন। এই অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। প্রার্থী ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটাবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে অভিযুক্ত নাটোর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সদ্য বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা তাইফুল ইসলাম টিপুকে ফোন করলেও তিনি ধরেননি।

এ প্রসঙ্গে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, ‘বিএনপির প্রার্থীকে নিয়ে জেলা বিএনপির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকারের করা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। জেলা বিএনপির সদস্য হয়ে কোনোভাবেই বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে এমন অশালীন কথা বলতে পারেন না। আগামীকাল বিষয়টি কেন্দ্রে জানানো হবে এবং দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

