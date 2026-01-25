Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ৩৯
মেষ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের চূড়ায় থাকবে। মনে হবে আপনিই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সাবধান! সন্তানের খেলনা বা গিন্নির শাড়ির আবদার সামলাতে গিয়ে মানিব্যাগটা পাড়ার মোড়ের ভিখারির চেয়েও করুণ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। আদালতের কোনো কাজ থাকলে আজই সেরে ফেলুন। তবে উকিলের ফি দেওয়ার সময় মুখটা এমন করুণ করবেন, যেন মনে হয় আপনি মক্কেল নন, আপনিই ভিকটিম। এটিএম কার্ডটা বাড়িতে রেখে বের হন, শান্তি পাবেন।

বৃষ

আজ আপনার কর্মক্ষমতা এতটাই বাড়বে যে মনে হবে আপনি একাই পুরো পৃথিবী বদলে দিতে পারবেন। তবে বাস্তবে বসের সামনে একটু ‘জি হুজুর’ বলাই ভালো। ব্যবসার ক্ষেত্রে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন, না হলে লভ্যাংশটা গোল্লায় গিয়ে লস হতে পারে। সঙ্গীর কাছে নিজের বুদ্ধির জাহির করতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে। অন্যের ফাটকায় নাক গলাবেন না, নাকটা থেঁতলে যেতে পারে।

মিথুন

সকালের দিকে কোনো বিয়েবাড়ির দাওয়াত জুটতে পারে। সেখানে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব মজা হবে, যদি না সে আপনার কাছে টাকা ধার চায়। আজ কোনো ঝুঁকি নেবেন না, এমনকি রাস্তার ধারের ঝালমুড়ি খাওয়ার ঝুঁকিও না। পরীক্ষা থাকলে পড়াশোনায় মন দিন। ফেসবুকের নোটিফিকেশন দেখে সময় নষ্ট করলে রেজাল্ট কার্ড দেখে আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। অপরিচিত কাউকে লিফট দেবেন না, সময় খারাপ।

কর্কট

মনে মনে ভাবছেন আইফোন কিনবেন, কিন্তু পকেটে আছে শুধু অ্যান্ড্রয়েডের চার্জার কেনার টাকা? আজ হুজুগে পড়ে ক্রেডিট কার্ড সোয়াইপ করতে যাবেন না, মাস শেষে বিল দেখে ইএমআই-এর বন্যায় ভেসে যাবেন। সঙ্গীর সঙ্গে মিষ্টি কথা বলুন। আজ যদি বেশি তর্ক করেন, তবে রাতের ডিনারে ডালভাতের বদলে শুধু বকুনি জুটতে পারে। অনলাইনে কেনাকাটা করার আগে কার্ট থেকে জিনিসগুলো ডিলিট করে দিন।

সিংহ

কাউকে আজ ভুলেও টাকা ধার দেবেন না। সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ঠিক ততটাই কম, যতটা বিরিয়ানিতে এলাচ না পাওয়ার সম্ভাবনা। শরীরের দিকে নজর দিন। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভোগার সম্ভাবনা আছে, তাই পাড়ার মোড়ের তৈলাক্ত চপ-বেগুনি দেখে ‘আই লাভ ইউ’ না বলে ১০০ হাত দূরে থাকুন। আজ বেশি ব্যায়াম করতে যাবেন না, হাড়গোড় মচকে যেতে পারে।

কন্যা

টাকাপয়সা নিয়ে আজ কারোর সঙ্গে বিবাদে জড়াবেন না। কারণ, দিন শেষে আপনিই ভুল প্রমাণিত হবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। বাড়িতে যদি আপনাকে ঘর পরিষ্কার বা ঝুল ঝাড়ার কাজ দেওয়া হয়, তবে বিনা বাক্যে করে ফেলুন। বেতন বৃদ্ধির কথা বলার জন্য আজ সময়টা মন্দ নয়, তবে বসের মেজাজ যদি সিংহের মতো থাকে তবে পিছিয়ে আসাই মঙ্গল। রান্নাঘরে ঢুকলে সাবধানে থালা-বাসন নাড়বেন।

তুলা

আজ দিনটা পুরো আপনার! আটকে থাকা কাজ হুট করে হয়ে যাবে। বড়দের আশীর্বাদ পাবেন এবং পকেটে কিছু উপরি টাকাও আসতে পারে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে ছোট ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে—সেটা বড় হওয়ার আগেই আইসক্রিম খাইয়ে মিটিয়ে নিন। আপনার চেহারা আজ একটু বেশিই উজ্জ্বল লাগবে, তাই ইনস্টাগ্রামে দেওয়ার জন্য কয়েকটা সেলফি তুলতে ভুলবেন না। আয়নার সামনে আজ একটু কম সময় কাটান, দেরি হয়ে যাবে।

বৃশ্চিক

সকালের দিকে বাড়ির লোকদের সঙ্গে একটু খিটিমিটি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তাই শেয়ার বাজার বা ফাটকা ব্যবসা থেকে আজ দূরে থাকাই আপনার জন্য লাকি। চাকরিতে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার গোয়েন্দাগিরি আজ বন্ধ রাখুন, না হলে ব্রেকআপ অনিবার্য। হেলমেট ছাড়া বাইক চালাবেন না, পুলিশ মামা ওত পেতে আছে।

ধনু

অফিসে কাজ করতে করতে মনে হতে পারে আপনি গাধার খাটুনি খাটছেন আর অন্যরা বসে আয়েশ করছে। বেশি হিরোগিরি দেখাতে গিয়ে সব কাজ নিজের কাঁধে নেবেন না, কোমর ব্যথায় কাবু হতে পারেন। বাড়ির লোকের আবদার মেটাতে গিয়ে মেজাজ হারাতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন—সংসার সুখের হয় রমণীর (এবং আপনার) শান্তিতে। আজ লটারি কাটবেন না, শুধু লস হবে।

মকর

ব্যবসায়ীদের আজ কপাল খুলবে। কড়কড়ে নোটের গন্ধ পেতে পারেন। বিদেশ থেকে কোনো সুসংবাদ আসতে পারে। ভ্রমনের পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে ব্যাগ গোছাতে গিয়ে মোবাইল চার্জার আর টুথব্রাশ নিতে ভুলবেন না। ভাগ্যের চাকা আজ বনবন করে ঘুরছে, তাই পজিটিভ থাকুন। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের দিকে তাকাবেন না।

কুম্ভ

শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো, যদি তারা মোবাইলটা ড্রয়ারে তালা মেরে বইয়ের দিকে অন্তত ১৫ মিনিট তাকিয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার একটা হালকা যোগ আছে, তাই দাদা-দাদির আজ একটু বেশিই তেল মালিশ করুন। নতুন কোনো পার্টনারশিপে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন, কোথাও কোনো ফাঁকি থাকতে পারে। অপরিচিত ফোন নম্বর থেকে আসা কল আজ না ধরাই ভালো।

মীন

আজ আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। মন্দিরে বা মসজিদে গিয়ে একটু মন শান্ত করতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে কিছুটা টেনশন থাকতে পারে, তবে দুপুরের পর কোনো পুরোনো পাওনা টাকা ফেরত পেয়ে মনটা চনমনে হয়ে যাবে। লিভারের সমস্যা থেকে বাঁচতে আজ তেল-মসলা দেওয়া বিরিয়ানির বদলে পেঁপে সেদ্ধ দিয়ে ভাত খান। আজ কাউকে কোনো উপদেশ দিতে যাবেন না, কেউ শুনবে না।

