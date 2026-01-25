গাংনীতে ভুট্টাখেত থেকে দুটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। আজ রোববার ভোরে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের সিন্দুরকৌটা গ্রামের একটি ভুট্টাখেত থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী সেনা ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি ও ক্যাপ্টেন রিফাত রায়হান।
উদ্ধার করা অস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি দেশি পিস্তল, একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন।
সেনা অভিযান সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও গুলি পাচার হচ্ছে, এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। পরে উপজেলার সিন্দুরকৌটা গ্রামের একটি ভুট্টাখেতে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশি পিস্তল, একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি গুলি ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিন জিডি মূলে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা সকালে গাংনী থানায় জমা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
