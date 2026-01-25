ধামইরহাটে ট্রাকচাপায় প্রতিবন্ধী নারী নিহত

নওগাঁর ধামইরহাটে বালু বহনকারী একটি খালি ড্রাম ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক প্রতিবন্ধী নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার আমাইতাড়া বাজার এলাকায় ধামইরহাট সরকারি এমএম ডিগ্রি কলেজের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জয়পুরহাট থেকে ধামইরহাট হয়ে আমাইতাড়া যাচ্ছিল বালুবাহী খালি ট্রাকটি। রাতের কোনো এক সময় ট্রাকটি এমএম ডিগ্রি কলেজের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিনশেডের চায়ের দোকান ও কলেজের প্রাচীর ভেঙে কলেজ মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ওই চায়ের দোকানে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা প্রতিবন্ধী নারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ থানায় নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় চালক পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি থানায় জব্দ করা হয়েছে। দুপুরে সড়ক দুর্ঘটনা আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ধলেশ্বরী-২ সেতুর ঢালে বাসের ধাক্কায় মুরগিবাহী একটি পিকআপ উল্টে পিকআপের চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
অটোরিকশাচালক আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের একজন চালক মহাসড়কে ওঠার পরপরই কয়েকজন পুলিশ এসে তাঁকে আটকায়। এর পরপরই তাঁকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। তাঁর চোখের নিচে মারাত্মক আঘাত লাগে। রক্ত ঝরতে থাকে।২ ঘণ্টা আগে
শনিবার বিকেলে লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশনের কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনী সভায় নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। আজ রোববার ভোরে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের সিন্দুরকৌটা গ্রামের একটি ভুট্টাখেত থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে