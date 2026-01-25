ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় মুরগিবাহী পিকআপ উল্টে চালক নিহত

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ধলেশ্বরী-২ সেতুর ঢালে বাসের ধাক্কায় মুরগিবাহী একটি পিকআপ উল্টে পিকআপের চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসাড়া হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, ঢাকামুখী একটি মুরগিবাহী পিকআপের পেছনে দ্রুতগতির একটি বাস ধাক্কা দিলে পিকআপ উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপের চালক মারা যান এবং অপরজন গুরুতর আহত হন।
খবর পেয়ে হাসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এবং আহত ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত চালকের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘ঢাকামুখী দ্রুতগতির একটি বাস মুরগিবাহী পিকআপের পেছনে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’
