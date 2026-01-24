Ajker Patrika
ক্রিকেট

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ১০
হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের প্রায় ৭ ঘণ্টার ম্যারাথন সভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে হুট করে এল সাকিব আল হাসান প্রসঙ্গ। হঠাৎ সাকিবকে জাতীয় দলে ফেরানোর চিন্তা করছে বিসিবি।

সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন বলেন, ‘নতুন করে ২৭ ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তিনি (সাকিব) যদি ফিট থাকেন, পারফর্ম করতে থাকেন, তাঁকে হোম ও অ্যাওয়ে সিরিজে বিবেচনা করতে পারবে নির্বাচক প্যানেল।’ আরেক পরিচালক আসিফ আকবর বলেন, ‘সাকিব খেলবে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার আইনি জটিলতা বিষয়টি দেখবে সরকার।’

সাকিবকে ফেরানো নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। আসিফ যোগ করেন, ‘সাকিব দেশে অবসর নিতে চায়। সাকিব আমাদের ক্রিকেটের ব্র্যান্ড। সে কারণে আজ বোর্ড মিটিংয়ে উত্থাপিত হয়েছে সাকিব-ইস্যু। বোর্ড থেকে আমরা সাকিবকে চেয়েছি।’

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে আসিফ বলেন, ‘(বাংলাদেশ) বিশ্বকাপে যাচ্ছে না নিরাপত্তার হুমকির কারণে। সরকার টু সরকার যখন আলোচনা হয়, সবার আগে নিরাপত্তা দেখা হয়। ক্যাবিনেটে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিরাপত্তার কারণে যাব না। সেখানে অনেক কিছু ঘটতে পারে। বিসিবি রাষ্ট্র না, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ওখানে রাষ্ট্র থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি আমাদের। যতই বলুক, সে কারণে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওখানে খেলব না।’

খেলাসাকিব আল হাসানবিসিবিক্রিকেট
