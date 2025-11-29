Ajker Patrika

নরসিংদীতে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের সময় গলা কেটে হত্যা

নরসিংদী প্রতিনিধি
লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর রায়পুরায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে শাখাওয়াত হোসেন (১৪) নামের এক কিশোরকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের সংগীতা-আমিরগঞ্জ সড়কের বদরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাখাওয়াত আদিয়াবাদ ইউনিয়নের আদিয়াবাদ দক্ষিণ পাড়া গ্রামের ইব্রাহিম মিয়ার ছেলে এবং স্থানীয় একটি মাদরাসার ছাত্র।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষক পরিবারের সন্তান শাখাওয়াত। সকালে বড় ভাই ধান কাটতে মাঠে গেলে শখের বশে তার ভাইয়ের অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় সে। দুপুরে বদরপুর এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাকে আটকায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। হত্যার পর সড়কের পাশেই তার মরদেহ ফেলে রেখে অটোরিকশাসহ পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

পরে স্থানীয়রা সড়কের পাশে মরদেহ দেখতে পেয়ে রায়পুরা থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

রায়পুরার বাঁশগাড়ি তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ আলম বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছি। সুরতহাল শেষে মরদেহটি নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

খুলনায় নারী পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় মিমি খাতুন (২৭) নামের এক নারী পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে তাঁর মরদেহ খুলনা রিজিয়ন নারী ব্যারাক থেকে উদ্ধার করা হয়।

নারী পুলিশ সদস্য কুষ্টিয়া জেলার মো. নবীন বিশ্বাসের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানায়, নিজকক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর কারণ কেউ জানাতে পারেনি। পরবর্তীকালে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খুলনার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ জাকারিয়া বলেন, নারী পুলিশ সদস্য মিমি খাতুন স্বামীর ওপর অভিমান করেই আত্মহত্যা করেছেন। মিমি পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন স্বামী ইমরান হোসেনকে। কিন্তু স্বামীর পরিবার তাঁদের এ সম্পর্ক মেনে নেয়নি বলে তিনি জানান। মিমি খাতুনের মা-বাবা হাসপাতালে এসেছেন।

যশোরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় নিহত ২

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে যশোর-চৌগাছা সড়কের জগহাটি জোড়াব্রিজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মহেশপুর উপজেলার আলিসা গ্রামের সেলিম হোসেন (৪৮) ও ইব্রাহিম হোসেন ( ৫০)। তাঁদের মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে যশোরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বজনকে দেখে বাড়ি ফিরছিলেন সেলিম হোসেন ও ইব্রাহিম হোসেন। পথে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন জগহাটি জোড়াব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যান মোটরসাইকেল আরোহী দুজন। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পালিয়ে গেছে বাস।

এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, যশোর শহরে একটি হাসপাতালে রোগী দেখে বাড়িতে যাচ্ছিলেন ওই দুই ব্যক্তি। পথে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুজন নিহত হন। তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক বাসটি শনাক্ত করা যায়নি। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

‘বাকসু’ হিসেবেই ববি ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র অনুমোদন, বিএম কলেজের অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র অনুমোদন দিয়েছে সিন্ডিকেট। আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মাদ তৌফিক আলমের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের ৯২তম সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় ববি ছাত্র সংসদের নাম ইংরেজিতে ‘Barishal University Central Students Union (BUCSU) এবং এর বাংলা নাম ‘বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ’ নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে ববি ছাত্র সংসদের নাম নিয়ে আপত্তি করে আসছে বিএম কলেজ। কেননা দুই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদের নাম একই (বাকসু) হলে সাংঘর্ষিক হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিএম কলেজের সাবেক ও বর্তমান ছাত্র ও শিক্ষকেরা। এ নিয়ে অসন্তোষও দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসাইন ফয়সাল বলেন, বিএম কলেজ কর্তৃপক্ষ শুক্রবার ভিসির সঙ্গে দেখা করে ছাত্র সংসদের নাম আলাদা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি দাবি করেন, এখন যা রাখা হচ্ছে তাতে ববি তো বাকসু লিখছে না, তাই অসন্তোষ থাকার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, সিন্ডিকেট অনুমোদিত গঠনতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তারপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

জানতে চাইলে বরিশাল বিএম কলেজের সাবেক ছাত্রী, নগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন বলেন, ‘সংঘাত এড়াতে আমরা ববি উপাচার্যকে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কেননা বাকসু বিএম কলেজের ৫২ বছর ধরে আবেগের জায়গা। যেহেতু তাঁরা আমাদের আহ্বান আমলে নেয়নি সেহেতু ‘বাকসু’কে হেফাজতে রাখতে আন্দোলন কীভাবে করতে হয়, তা আমাদের জানা আছে।’

এ ব্যাপারে বিএম কলেজের উপাধ্যক্ষ এ টি এম রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘বরিশালের এলিট শ্রেণি বিশেষ করে আশির দশকের ছাত্রনেতাদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গুরুত্ব দিল না। পরে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায় আমরা নেব না।’ তিনি বলেন, ‘আমরা বলেছিলাম বাকসু না রেখে একটু পরিবর্তন রাখতে। কেন না বাকসু বিএম কলেজে চলে আসছে বহু বছর ধরে। কিন্তু তারা (ববি) গোঁয়ার্তুমি করলে কি করার আছে!’

প্রসঙ্গত, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএম কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। বিএম কলেজে ১৯৫২ সাল থেকে ছাত্র সংসদের সংক্ষিপ্ত নাম বাকসু হয়ে আসছে। অপরদিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছে। সেখানে ববি ছাত্ররাও বাকসু রাখার পক্ষে মত দেয়। এ নিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাগ্‌যুদ্ধ চলছে।

গৌরনদীতে ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

গৌরনদী প্রতিনিধি 
বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় ওয়ার্ড বিএনপির একটি কার্যালয়ের কিছু অংশ আগুনে পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের দাবি, এটি নাশকতামূলক কাণ্ড।

আগুনে অফিসের ভেতর রাখা প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল, ফ্যানসহ বিভিন্ন আসবাব নষ্ট হয়ে গেছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. এছাহাক ও ছাইদুল ঘরামী বলেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত নাশকতা। স্থানীয় প্রতিপক্ষের ইন্ধনে ওয়ার্ড বিএনপিকে দুর্বল করতেই এই অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর গৌরনদী মডেল থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

