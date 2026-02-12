Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদী-৫ আসনে প্রাপ্ত ৪২ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদী-৫ আসনে প্রাপ্ত ৪২ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ
আশরাফ উদ্দিন বকুল। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদী-৫ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪২টির ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আশরাফ উদ্দিন বকুল ৩২ হাজার ৮১৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে হাতপাখা প্রতীক পেয়েছে ৬ হাজার ৭৪০ ভোট, রিক্সা প্রতীক ৮ হাজার ৪৭০ ভোট, মাইক প্রতীক ৫ হাজার ১৫৩ ভোট এবং ফুটবল প্রতীক পেয়েছে ২ হাজার ১৭৫ ভোট।

সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মাসুদ রানা এ ফলাফল নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

নরসিংদীঢাকা বিভাগভোটজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
এলাকার খবর
