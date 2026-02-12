Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহী-৬ আসনে বিপুল ভোটে বিজয়ী বিএনপির চাঁদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১: ১২
রাজশাহী-৬ আসনে বিপুল ভোটে বিজয়ী বিএনপির চাঁদ
আবু সাঈদ চাঁদ। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী আবু সাঈদ চাঁদ। তিনি সব মিলিয়ে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬৭২টি। আর তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হক দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৯২ হাজার ৯৬৫ ভোট।

দুজনের ভোটের ব্যবধান ৫৫ হাজার ৭০৭টি। আবু সাঈদ চাঁদ পোস্টাল ব্যালটে ১ হাজার ৩১৩ ও নাজমুল হক ১ হাজার ৫০৫ ভোট পেয়েছেন। নির্বাচিত আবু সাঈদ চাঁদ রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক।

