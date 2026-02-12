সিলেট-৩ আসনে মালিকের বাজিমাত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৩ আসনে যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আবদুল মালিক বিজয়ী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে সিলেট-৩ আসনের প্রকাশিত বেসরকারি ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, মো. আবদুল মালিক মোট ১৫১টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৩টিতেই অন্যদের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। আর জামায়াত জোটের প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুসলেহ উদ্দিন রাজু ১৮টি ভোটকেন্দ্রে এগিয়ে ছিলেন।
ধানের শীষ প্রতীকে আবদুল মালিক ১ লাখ ১৫ হাজার ৩৪৫ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আর রাজু রিকশা প্রতীকে ৭২ হাজার ৪০৯টি ভোট পেয়েছেন। তাঁদের ভোটের ব্যবধান ৪২ হাজার ৯৩৬টি।
কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপি প্রার্থী সিনিয়র অ্যাডভোকেট বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান বেসরকারি ফলাফলে ৭৭ হাজার ৭০৪ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। ধানের শীষ প্রতীকে তিনি মোট ১ লাখ ৩২ হাজার ৫০৩ ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের অ্যাডভোকেট রোকন রেজা শেখকে ৫৪ হাজার ৭৯৯ ভোটে পিছনে রেখেছে৫ মিনিট আগে
রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী আবু সাঈদ চাঁদ। তিনি সবমিলিয়ে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬৭২ ভোট। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হক দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৯২ হাজার ৯৬৫ ভোট।৭ মিনিট আগে
নওগাঁ-৬ আসনে মোট ১১৫টি কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপি প্রার্থী শেখ রেজাউল ইসলাম রেজু ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৮ হাজার ৭০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।১১ মিনিট আগে
চার দশক পর আবারও রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের এমপি নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ১,৬৯,৭৮৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।১৬ মিনিট আগে