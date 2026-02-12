Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীর ৫ আসনের সবকটিতে ধানের শীষ এগিয়ে

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর ৫ আসনের সবকটিতে ধানের শীষ এগিয়ে

নরসিংদীতে মোট ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি সংসদীয় আসনে সবকটিতেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।

নরসিংদী-১ (সদর) আসনে মোট ১৪২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টির ফলাফলে ধানের শীষের খায়রুল কবির খোকন ১১,৩৫৭ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মো: ইব্রাহিম ভূঞা পেয়েছেন ৫,৮৫০ ভোট।

নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে মোট ৯১টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৫টির ফলাফলে ধানের শীষের ড. আব্দুল মঈন খান ২৫,০৬২ ভোটে এগিয়ে আছেন। দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের আমজাদ হোসেন ১২,৬০০ ভোট ও শাপলা কলি প্রতীকের মো. গোলাম সারোয়ার তুষার ৬,৩১৫ ভোট পেয়েছেন।

নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে মোট ১০১টির মধ্যে ৩১ কেন্দ্রের ফলাফলে মনজুর এলাহী (ধানের শীষ) ২৭,৩৬৫ ভোটে এগিয়ে আছেন। আরিফ উল ইসলাম মৃধা (হাঁস) পেয়েছেন ১৪,৩৬৬ ভোট।

নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনে মোট ১৬২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৬টির ফলাফলে ধানের শীষের সরদার শাখাওয়াত হোসেন ১৯,২১৬ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মো: জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৫,১২৩ ভোট।

নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনে মোট ১৬৭ কেন্দ্রের মধ্যে ৪২টির ফলাফলে ধানের শীষের আশরাফ হোসেন বকুল ৩২,৮১৫ ভোট পেয়েছেন। অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে হাতপাখা প্রতীকের মো. বদরুজ্জামান উজ্জ্বল ৭,৪০৩, রিক্সা প্রতীকের মা. তাজুল ইসলাম ৮,৪৭০, মাইক প্রতীকের মুহাম্মদ পনির হোসেন ৫,১৫৩ ও স্বতন্ত্র বিদ্রোহী জামাল আহাম্মেদ চৌধুরী ২,১৭৫ ভোট পেয়েছেন।

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

