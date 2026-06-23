Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীর শিবপুরে কাভার্ডভ্যান-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে কিশোর নিহত

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর শিবপুরে কাভার্ডভ্যান-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে কিশোর নিহত
ফয়সাল প্রধান। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর শিবপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফয়সাল প্রধান (১৭) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে শিবপুর উপজেলার মুন্সেফেরচর শহীদ মিনার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত ফয়সাল প্রধান মুন্সেফেরচর শহীদ মিনার এলাকার বিশিষ্ট রড ও সিমেন্ট ব্যবসায়ী জহির প্রধানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফয়সাল মোটরসাইকেলযোগে মহাসড়ক হয়ে নিজ বাড়ি মুন্সেফেরচরে ফিরছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ইটাখোলা হাইওয়ে থানার পুলিশ পরিদর্শক মনিরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনায় আহত ফয়সালকে ঢাকায় নেওয়ার পর তিনি মারা যান। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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