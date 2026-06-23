Ajker Patrika
বেসরকারি

ক্যাশিয়ার নেবে আড়ং, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ক্যাশিয়ার নেবে আড়ং, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে আড়ং। প্রতিষ্ঠানটির গ্রাসরুটস ক্যাফেতে ক্যাশিয়ার পদে কর্মী নেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার, গ্রাসরুটস ক্যাফে।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি পাস থাকতে হবে।

অন্য যোগ্যতা: কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান এবং পিওএস সিস্টেমে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, সার্ভিস চার্জ এবং আরও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন লিংকে

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুন, ২০২৬।

বিষয়:

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