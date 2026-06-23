Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

মির্জাপুরে ওসির নাম ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে টাকা দাবি

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
মির্জাপুরে ওসির নাম ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে টাকা দাবি
ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুনের নাম ও ছবি ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, প্রতারকেরা নিজেদের মির্জাপুর থানার ওসি পরিচয় দিয়ে ফোন করে বলছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে থানায় অভিযোগ রয়েছে। পরে মামলা বা অভিযোগ থেকে নাম কেটে দেওয়ার কথা বলে টাকা দাবি করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বিকেলে সিঙ্গাপুরপ্রবাসী নুরুল ইসলাম খানের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ওসির নাম ও ছবি ব্যবহার করা একটি নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনকারী নিজেকে মির্জাপুর থানার ওসি পরিচয় দিয়ে নুরুল ইসলামের নামে অভিযোগ রয়েছে বলে জানান এবং বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা চান। তবে বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় নুরুল ইসলাম ফোন কেটে দেন।

এর কয়েক দিন আগে মির্জাপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খানের কাছেও একই কৌশলে ফোন করে টাকা দাবি করা হয়।

পরে নুরুল ইসলাম হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিনশট সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়ে বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলে দেশ-বিদেশে অনেকের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ পেয়েছেন। তিনি আরও জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।

বিষয়:

মির্জাপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগঅভিযোগজেলার খবরহোয়াটসঅ্যাপওসি
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