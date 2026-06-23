মির্জাপুরে ওসির নাম ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে টাকা দাবি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুনের নাম ও ছবি ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে।
জানা গেছে, প্রতারকেরা নিজেদের মির্জাপুর থানার ওসি পরিচয় দিয়ে ফোন করে বলছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে থানায় অভিযোগ রয়েছে। পরে মামলা বা অভিযোগ থেকে নাম কেটে দেওয়ার কথা বলে টাকা দাবি করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার (২৩ জুন) বিকেলে সিঙ্গাপুরপ্রবাসী নুরুল ইসলাম খানের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ওসির নাম ও ছবি ব্যবহার করা একটি নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনকারী নিজেকে মির্জাপুর থানার ওসি পরিচয় দিয়ে নুরুল ইসলামের নামে অভিযোগ রয়েছে বলে জানান এবং বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা চান। তবে বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় নুরুল ইসলাম ফোন কেটে দেন।
এর কয়েক দিন আগে মির্জাপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খানের কাছেও একই কৌশলে ফোন করে টাকা দাবি করা হয়।
পরে নুরুল ইসলাম হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিনশট সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়ে বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের অনুরোধ জানান।
এ বিষয়ে ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলে দেশ-বিদেশে অনেকের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ পেয়েছেন। তিনি আরও জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।
জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার চরপুটিমারী ইউনিয়নের বেনুয়ারচর এলাকায় মাছের ঘের থেকে লাগেজবন্দী অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, কয়েক দিন আগে হত্যার পর লাশটি ফেলে রাখা হয়ে থাকতে পারে।২ মিনিট আগে
রংপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নুজসাতের মৃত্যুর ঘটনায় আত্মহত্যা প্ররোচনার মামলায় রংপুর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আহমেদ সাকিন গ্রেপ্তার হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মেডিকেল শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার রাত ৮টা থেকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে তারা সাকিনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছেন।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে
ভোলার লালমোহনে পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে বালুভর্তি ট্রাক খালে পড়ে চালক নাঈম নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন সহকারী আলামিন। মঙ্গলবার দুপুরে চর উমেদ গ্রামে এ দুর্ঘটনার পর দুই গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের সহজ যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।২৫ মিনিট আগে