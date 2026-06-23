Ajker Patrika
পঞ্চগড়

ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল, এক দিন পরই প্রত্যাহার পিআইও বাবুল চন্দ্র রায়

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৩ জুন ২০২৬, ১৬: ০৪
ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল, এক দিন পরই প্রত্যাহার পিআইও বাবুল চন্দ্র রায়
অভিযুক্ত বাবুল চন্দ্র রায়। ছবি: সংগৃহীত

ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার এক দিন পরই পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) বাবুল চন্দ্র রায়কে তাঁর বর্তমান কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ প্রশাসন শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে দেবীগঞ্জ উপজেলা থেকে প্রত্যাহার করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২৪ জুনের মধ্যে বাবুল চন্দ্র রায়কে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় ওই দিন অপরাহ্ণ থেকে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজড) হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে প্রত্যাহারের কারণ হিসেবে প্রজ্ঞাপনে শুধু ‘প্রশাসনিক কারণ’ উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে সোমবার বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে বাবুল চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে টিআর, কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের বরাদ্দের বিপরীতে ১৫ শতাংশ কমিশন বা ঘুষ দাবি ও গ্রহণের অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৪ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে বাবুল চন্দ্র রায়কে বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দের বিপরীতে কমিশনের হিসাব নির্ধারণ করতে দেখা যায়। ভিডিওতে তিনি ক্যালকুলেটরে হিসাব করে একাধিক প্রকল্পের বিপরীতে কমিশনের পরিমাণ নির্ধারণ করছেন এবং এ বিষয়ে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথোপকথন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভিডিওটি প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে ঘটনার এক দিন পর তাঁকে দেবীগঞ্জ উপজেলা থেকে প্রত্যাহার করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়।

বিষয়:

পঞ্চগড়দেবীগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগপাঠকের আগ্রহঘুষ
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