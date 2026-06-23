বজ্রঝড়ে বন্ধ এমবাপ্পেদের খেলা শুরু হবে কখন

বিশ্বকাপে ফ্রান্স ও ইরাকের গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি প্রথমার্ধ শেষে তীব্র বজ্রঝড় ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘আই’ গ্রুপের এই ম্যাচে খেলা বন্ধ হওয়ার আগপর্যন্ত অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পের দুর্দান্ত গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ফরাসিরা। গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকদের নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত স্ট্যান্ড ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের পসরা সাজিয়ে বসে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। ম্যাচের ১৪ মিনিটে তরুণ উইঙ্গার মাইকেল ওলিসের পাস থেকে ডি-বক্সের ঠিক প্রান্ত থেকে নিজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাঁ পায়ে এক দর্শনীয় ও জোরালো শটে ফরাসিদের এগিয়ে দেন এমবাপ্পে। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শততম ম্যাচ খেলতে নামা এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকার এটি বিশ্বকাপে ১৫তম গোল, যার মাধ্যমে তিনি ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনালদোর রেকর্ড স্পর্শ করলেন। চলতি বিশ্বকাপে এটি তার তৃতীয় গোল।
এক গোলে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে লড়তে থাকে ইরাক। রক্ষণভাগ সামলে তারা গতিময় ফুটবলে ফরাসি ডিফেন্সে ফাটল ধরার চেষ্টা করে। তবে ম্যাচের ২৫ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় মধ্যপ্রাচ্যের পরাশক্তিরা। কুঁচকির চোটের কারণে অধিনায়ক আয়মান হুসাইন মাঠ ছাড়লে বিকল্প স্ট্রাইকার হিসেবে নামেন আলি আল-হামাদি। মাঠে নেমেই আল-হামাদি ফরাসি ডিফেন্ডার সালিবার ওপর চাপ তৈরি করে দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও দলের বাকি ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতায় গোল শোধ করা সম্ভব হয়নি। এর আগে ম্যাচের ১২ মিনিটে এমবাপ্পেকে ফাউল করায় ইরাকের আমির আল-আম্মারিকে হলুদ কার্ড দেখান কানাডিয়ান রেফারি ড্রিউ ফিশার।
প্রথমার্ধের শেষদিকে হঠাৎ আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি ও প্রবল বজ্রপাত শুরু হলে রেফারি বিরতির বাঁশি বাজান। ফিফার কঠোর নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুযায়ী, স্টেডিয়ামের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে শেষ বজ্রপাতের পর অন্তত ৩০ মিনিট খেলা শুরু করা যায় না। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ঝড় কেটে যাওয়ায় স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় (বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টা) ম্যাচটি পুনরায় মাঠে গড়ানেোর সম্ভাবনা রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পূর্ণ তিন পয়েন্ট পেলে নকআউট পর্বের শেষ ষোলোর টিকিট প্রায় নিশ্চিত করে ফেলবে কোচ দিদিয়ের দেশমের শিষ্যরা।
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