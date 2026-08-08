Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লিকেজের আগুনে দগ্ধ শিশুর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লিকেজের আগুনে দগ্ধ শিশুর মৃত্যু
মারুফ। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে গ্যাসের লিকেজ থেকে আগুনে দগ্ধ হওয়া একই পরিবারের তিন সদস্যের মধ্যে আট বছরের শিশু মারুফ মারা গেছে। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।

এর আগে গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বন্দরের কুড়িপাড়া চাপাতলি এলাকায় টিনশেড বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। বাড়ির বাসিন্দাদের ভাষ্য, সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালাতেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে শিশু মারুফ (৮), তার বাবা মাইদুল (২৪) ও মা বিউটি (২৪) দগ্ধ হন।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করেন। চিকিৎসকেরা জানায়, আগুনে শিশু মারুফের শরীরের ৯০ শতাংশ, তার বাবা মাইদুলের ৮৫ শতাংশ এবং মা বিউটির ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়। বর্তমানে মাইদুল ও বিউটির শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগবার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি
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