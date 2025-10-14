সোনারগাঁয়ে নিখোঁজের চার দিন পর তরুণীর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে নিখোঁজের চার দিন পর বস্তাবন্দী অবস্থায় সায়মা আক্তার মীম (২২) নামের এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাইকারটেক ব্রিজ এলাকা থেকে কসটেপে মোড়ানো অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সায়মা আক্তার মীম পাবনা জেলার সুজানগর থানার দয়াল নগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে। তিনি মোগরাপাড়া আমতলা এলাকার ফিরোজ মিয়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিলেন এবং মোগরাপাড়া চৌরাস্তার ’কলাপাতা বার্গার কিং’-এ কাজ করতেন।
লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সায়মা আক্তার মীম গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করে না পেয়ে মঙ্গলবার সকালে সোনারগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার।
মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাইকারটেক ব্রিজ সংলগ্ন ঝোপের মধ্যে একটি বড় ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ব্যাগটি পানি থেকে তোলার পর দেখা যায়, ভেতরে কালো পলিথিনে মোড়ানো এবং কসটেপ দিয়ে প্যাঁচানো হাত-পা বাঁধা একটি লাশ। পরে নিখোঁজ সায়মার মামা খোকন শেখ সাগর লাশটি তার ভাগ্নির বলে শনাক্ত করেন।
নিহত সায়মার মামা খোকন শেখ সাগর জানান, তার ভাগ্নি কুমিল্লার রায়হান নামের এক যুবকের সঙ্গে দু’বছর আগে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে করেন। পরিবার তাদের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় তারা ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।
তিনি দাবি করেন, "স্বামী রায়হানই তার ভাগ্নিকে শ্বাসরোধে হত্যার পর ব্যাগ ভর্তি করে লাশ ফেলে যায়। তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করলেই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন হবে।"
সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক মো. রাশেদুল হাসান খাঁন বলেন, "কসটেপে মোড়ানো ব্যাগ থেকে নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে নিখোঁজের চার দিন পর বস্তাবন্দী অবস্থায় সায়মা আক্তার মীম (২২) নামের এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাইকারটেক ব্রিজ এলাকা থেকে কসটেপে মোড়ানো অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সায়মা আক্তার মীম পাবনা জেলার সুজানগর থানার দয়াল নগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে। তিনি মোগরাপাড়া আমতলা এলাকার ফিরোজ মিয়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিলেন এবং মোগরাপাড়া চৌরাস্তার ’কলাপাতা বার্গার কিং’-এ কাজ করতেন।
লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সায়মা আক্তার মীম গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করে না পেয়ে মঙ্গলবার সকালে সোনারগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার।
মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাইকারটেক ব্রিজ সংলগ্ন ঝোপের মধ্যে একটি বড় ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ব্যাগটি পানি থেকে তোলার পর দেখা যায়, ভেতরে কালো পলিথিনে মোড়ানো এবং কসটেপ দিয়ে প্যাঁচানো হাত-পা বাঁধা একটি লাশ। পরে নিখোঁজ সায়মার মামা খোকন শেখ সাগর লাশটি তার ভাগ্নির বলে শনাক্ত করেন।
নিহত সায়মার মামা খোকন শেখ সাগর জানান, তার ভাগ্নি কুমিল্লার রায়হান নামের এক যুবকের সঙ্গে দু’বছর আগে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে করেন। পরিবার তাদের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় তারা ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।
তিনি দাবি করেন, "স্বামী রায়হানই তার ভাগ্নিকে শ্বাসরোধে হত্যার পর ব্যাগ ভর্তি করে লাশ ফেলে যায়। তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করলেই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন হবে।"
সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক মো. রাশেদুল হাসান খাঁন বলেন, "কসটেপে মোড়ানো ব্যাগ থেকে নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৪৪ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ মামলার রায় দেন।৩ মিনিট আগে
সিলেটে ভারতীয় মালামাল ও তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানের মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ক্লাসে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ‘বিরূপ’ মন্তব্য করার অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করেছে কর্তৃপক্ষ।৬ মিনিট আগে
স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে ফেসবুকে ছবি দিয়ে উত্তম লেখেন, ‘দীর্ঘ তের বছর তের দিন পর আমাদের দেখা।’ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন চেষ্টা-তদবিরের পর উত্তমের স্ত্রী রিতা বড়ুয়া ও ছেলে আদিত্য বড়ুয়া গোপনে ফ্রান্সে রওনা দেন। ফ্রান্সের সময় গত রোববার রাতে (বাংলাদেশ সময়৮ মিনিট আগে