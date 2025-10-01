নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
সারা দেশের ৩৫ হাজার পূজামণ্ডপের মধ্যে ৪৯টি মণ্ডপে নাশকতার চেষ্টায় ১৯ জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান।
বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে নারায়ণগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনে শারদীয় দুর্গাপূজা পরিদর্শন শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
র্যাব মহাপরিচালক বলেন, ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বাধা সৃষ্টিকারীদের আইনের আওতায় আনতে র্যাব তৎপর রয়েছে। এ সময় র্যাব মহাপরিচালক সব ধর্মের এই বাংলাদেশে আগামী দিনে কোনো ধরনের বাধাবিপত্তি ছাড়া ধর্মীয় উৎসবগুলো পালনে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।
এর আগে তিনি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তাব্যবস্থা ঘুরে দেখেন। এ সময় র্যাব ১১-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল সাজ্জাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিস, পূজা উদ্যাপন পরিষদের উপদেষ্টা প্রবীর সাহাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
