নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
রবিউল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
রবিউল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রবিউল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নগরীর গলাচিপা এলাকার নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী। তিনি বলেন, সদর মডেল থানা-পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল হালিম বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে সদর মডেল থানায় নিয়মিত মামলা রয়েছে। ওই মামলাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

রবিউল হোসেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠ অনুসারী। গত বছর ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার মতো রবিউলও এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাঁর বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন। বুধবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নারায়ণগঞ্জজেলার খবরআওয়ামী লীগ
