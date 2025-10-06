বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক যাত্রী নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে মৌমিতা বাসের ধাক্কায় এক ইজিবাইক আরোহী মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালকসহ আরও দুজন। ঘটনার পরপরই উত্তেজিত জনতা বাসের চালক ও হেলপারকে পিটিয়ে আহত করে বাসে অগ্নিসংযোগ করেছে।
আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যাত্রীর নাম মোজাম্মেল হক (৫৫)। তিনি ফতুল্লার সস্তাপুর এলাকার মোক্তার হোসেনের ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ইজিবাইকের চালক আনিসুর রহমান (৩৮) ও যাত্রী রানা বাবু (৪০)।
ঘটনার পরপরই উত্তেজিত জনতা বাসের চালক রুবেল (২৪) ও হেলপার নাঈম শেখকে (২৫) পিটিয়ে আহত করে। পরে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে পাঠায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাহাদাৎ হোসেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চাষাঢ়াগামী একটি ইজিবাইক জেলা পরিষদের কাছাকাছি পৌঁছালে পেছন থেকে মৌমিতা পরিবহনের একটি বাস সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি ভেঙে বাঁকা হয়ে যায়। যাত্রীরা সড়কে পড়ে গেলে বাসচালক তাঁদের ওপর দিয়েই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুই যাত্রী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়।
পরে স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে। এ সময় ঘটনাস্থলেই মারা যান মোজাম্মেল হোসেন। অন্য দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। বাসের চালক ও হেলপারকে পিটুনি দিয়ে বাসে অগ্নিসংযোগ করে উত্তেজিত জনতা।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি আমরা। একটি মৌমিতা বাস একটি অটোরিকশাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে এক যাত্রী নিহত হন। উত্তেজিত লোকজন গাড়ি ভাঙচুরসহ অগ্নিসংযোগ করেছে। আমরা বাসের চালক ও হেলপারকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
