নড়াইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

নড়াইল প্রতিনিধি 
নড়াইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেহেদী হাসান (১৭) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ সময় ইমরান হোসেন (২৪) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হন। গতকাল রোববার রাত পৌনে ৮টার দিকে সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের চিত্রা নদীর এসএম সুলতান সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মেহেদী হাসান জেলার কালিয়া উপজেলার পেড়লী-শীতলবাটি গ্রামের মনিরুজ্জামানের ছেলে। মেহেদী পরিবারের সঙ্গে শহরের মহিষখোলা পুরাতন ফেরিঘাট এলাকায় বসবাস করতো। সে এ বছর নড়াইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। আহত ভ্যানযাত্রী ইমরান হোসেন সদর উপজেলার ভদ্রবিলা গ্রামের ইনামুল খানের ছেলে।

নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওলি মিয়া দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সন্ধ্যায় মেহেদী গোবরা থেকে মোটরসাইকেলযোগে শহরের বাসায় ফেরার পথে চিত্রা নদীর এসএম সুলতান সেতু এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এ সময় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মেহেদী এবং ভ্যানে থাকা ইমরান গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মেহেদীকে মৃত ঘোষণা করেন।

নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওলি মিয়া আরও বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দুর্ঘটনানিহতখুলনা বিভাগনড়াইল সদরনড়াইলপরীক্ষার্থীজেলার খবর
