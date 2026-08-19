Ajker Patrika
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নড়াইল

নড়াইলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা: একমাত্র আসামিকে ফাঁসির আদেশ

নড়াইল প্রতিনিধ
নড়াইলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা: একমাত্র আসামিকে ফাঁসির আদেশ
রায় ঘোষণার পর একমাত্র আসামি রবিউল শিকদার ওরফে রবি শিকদারকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইল সদর উপজেলায় ৫ বছরের শিশু জান্নাতুল মাওয়া জান্নাতিকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার ঘটনায় রবিউল শিকদার ওরফে রবি শিকদারকে (৩৭) ফাঁসির আদেশ ও তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। আজ বুধবার (১৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় শিশু ধর্ষণ অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (জেলা ও দায়রা জজ) বিচারক শেখ ছামিদুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

রায় ঘোষণার সময় আসামি রবিউল শিকদার ওরফে রবি আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। নড়াইল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট মো. আজিবুর রহমান আজিজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ২০ জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জান্নাতুল মাওয়া জান্নাতিকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে তাদের প্রতিবেশী রবিউল শিকদার ওরফে রবি নিজের ঘরে নিয়ে ধর্ষণ শেষে শ্বাসরোধে হত্যা করে। ঘটনার পরদিন ২১ জুলাই রাতে নিহত শিশুর বাবা মফিজুর রহমান বাদী হয়ে রবিউল শিকদারকে একমাত্র আসামি করে নড়াইল সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। পরে আসামি রবিউল শিকদার শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যার কথা স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজয় কুমার কুন্ডু। ৪ আগস্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা একমাত্র আসামি রবিউল শিকদারকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) প্রদান করেন। ৬ আগস্ট আদালত চার্জশিট আমলে নেন। ৯ আগস্ট এ মামলার অভিযোগপত্র গঠন করা হয়। স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি রবিউল শিকদার ওরফে রবির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক আজ বুধবার আসামিকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করেন।

নড়াইল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট মো. আজিবুর রহমান আজিজ বলেন, ‘শিশুকন্যা জান্নাতুল মাওয়া জান্নাতিকে ধর্ষণ শেষে হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে। আশা করি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ রায় কার্যকর হবে।’

রায় ঘোষণার পর শিশুটির বাবাসহ অন্যান্য স্বজনেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আসামি রবির ফাঁসি দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানান।

এদিকে আজ রায় ঘোষণার আগে আদালত চত্বরে নড়াইল সরকারি বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারাও আসামি রবিউল শিকদার ওরফে রবির ফাঁসির আদেশ দ্রুত কার্যকর করার জন্য দাবি জানায়।

বিষয়:

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