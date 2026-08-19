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নাটোর-গাইবান্ধা-রংপুরের ডিসি, রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারকে প্রত্যাহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১১: ৪৯
নাটোর-গাইবান্ধা-রংপুরের ডিসি, রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারকে প্রত্যাহার

নাটোর, গাইবান্ধা ও রংপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করেছে সরকার।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রশাসন ক্যাডারের এই চার কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপনের তথ্যমতে, নাটোরের ডিসি আসমা শাহীন, গাইবান্ধার ডিসি মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা এবং রংপুরের ডিসি মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে ডিসির পদ থেকে প্রত্যাহার করে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার ড. এ এন এম বজলুর রশীদকে বিভাগীয় কমিশনারের পদ থেকে প্রত্যাহার করে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

মাঠ প্রশাসনের এই চার কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হলেও মঙ্গলবার রাতে তাঁদের জায়গায় নতুন কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়নি। কেন তাঁদের প্রত্যাহার করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে সে বিষয়েও কিছু বলা হয়নি।

বিষয়:

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