চুরির অপবাদে মারধরের শিকার তরুণের আত্মহত্যা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে চুরির অপবাদে বাড়ি থেকে বের করে নাঈম মিয়া (২২) নামের এক তরুণকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরই ওই তরুণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পরিবারের সদস্যরা নিজ ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
নিহত নাঈম নান্দাইল পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঝালুয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামের হারুন-অর রশিদের ছেলে।
নাঈমের মামা আবদুল মান্নান জানান, একই এলাকার জামসেদের ছেলে নিজের মোবাইল ফোন বিক্রি করলেও নাঈমকে চুরির অপবাদ দেওয়া হয়। পরে আজ দুপুরে জামসেদ ও তাঁর ভাতিজা হুমায়ুন মিয়া নাঈমকে ঘর থেকে বের করে মারধর করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। চুরির অপবাদ দিয়ে মারধর ও অপমানের কারণেই নাঈম আত্মহত্যা করেছেন।
এ বিষয়ে জামসেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
নান্দাইল মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হামিদ বলেন, খবর পেয়ে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে একই এলাকার কারও সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হওয়ার কথা জানা গেছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্তের পর জানা যাবে।
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