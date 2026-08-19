নীলফামারীতে সুশীল গীর হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৪

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে সুশীল গীর হত্যা মামলায় চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুরে তাঁদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর গফুর এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, বাহাগিলী ইউনিয়নের সন্ন্যাসীপাড়া গ্রামের শ্যামল চন্দ্র রায়ের স্ত্রী ববিতা রানী রায় (৪২), মৃত তারুনী রায়ের ছেলে শ্যামল চন্দ্র রায় (৪৫), শ্যামল চন্দ্র রায়ের ছেলে আকাশ চন্দ্র রায় (২২) ও মৃত হরেন গীরের ছেলে বিকাশ ওরফে আনোয়ার গীর (৪৫)।
পুলিশ সূত্র জানায়, ১৬ আগস্ট প্রতিপক্ষের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুশীল গীর ওরফে শিয়াল গীর (৬০) মারা যান। ওই দিনেই কিশোরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা হলে আসামিরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। গতকাল মঙ্গলবার বিকাশ ওরফে আনোয়ারকে নীলফামারী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মঙ্গলবার রাতে ঢাকার গাজীপুর থেকে বাকি তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার সকালে কিশোরগঞ্জ থানায় এনে তাদের নীলফামারী জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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