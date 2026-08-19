Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগাছায় মাদক ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের লাল কার্ড

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
পীরগাছায় মাদক ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের লাল কার্ড
পীরগাছার রাজবাড়ী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে মাদক ও স্মার্টফোন আসক্তিকে লাল কার্ড প্রদর্শন করছে শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদক ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে রংপুরের পীরগাছায় অনুষ্ঠিত হয়েছে মতবিনিময় সভা ও চরিত্র গঠনের শপথ অনুষ্ঠান। আজ বুধবার সকালে উপজেলার রাজবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লাল সবুজ উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেলিম মালিক।

এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, লাল সবুজ উন্নয়ন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় সভাপতি কাওসার আলম সোহেল।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উন্নত চরিত্র গঠন, মাদক, কিশোর অপরাধ ও স্মার্টফোনের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার শপথ পাঠ করান ওসি সেলিম মালিক।

সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কাওসার আলম সোহেল জানান, সংগঠনের সদস্যদের টিফিনের টাকা সাশ্রয় করে পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লাল সবুজ উন্নয়ন সংঘ গত ১৫ বছর ধরে দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষার্থীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনটি এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লাখ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিষয়:

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