চকরিয়ায় ঘুষিতে শিশুর মৃত্যু

কক্সবাজারের চকরিয়া পৌরসভার নামার চিরিংগার বাইতুশ শরফ সড়কে কথা-কাটাকাটির জেরে ঘুষিতে আহত হয়ে তারেকুর রহমান (১১) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিশুকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে লোহাগাড়া এলাকায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত তারেকুর রহমান চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের পুলেরছড়া গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌরসভার বাইতুশ শরফ সড়কে আবুল কালামের পানের দোকানে কাজ করার পাশাপাশি সেখানেই থাকত তারেক। তারেক সম্পর্কে আবুল কালামের নাতি।
গতকাল রাতে দোকানের অদূরে একটি নলকূপ থেকে পানি আনতে যায় তারেক। পানি নেওয়ার সময় আরেকটি দোকানের এক কর্মচারীর সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দুজনের হাতাহাতির মধ্যে তারেকের কানে ঘুষি লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। চট্টগ্রামে নেওয়ার পথে লোহাগাড়া এলাকায় পৌঁছালে তার মৃত্যু হয়।
স্থানীয় দোকানদার মোহাম্মদ করিম বলেন, ‘দুজন শিশুর মধ্যে তর্কাতর্কি, পরে হাতাহাতিতে তারেক গুরুতর আঘাত পায়। হয়তো কানের পাশে জোরে ঘুষি লেগেছে, এতে সে মারা গেছে। তবে কার সঙ্গে তারেকের হাতাহাতি হয়েছিল, তা কেউ জানে না। শুনেছি, তারেক তার নানা আবুল কালামকে ওই নাম বলে গেছে।’
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, ‘এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
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