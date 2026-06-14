নারায়ণগঞ্জে লেকে ডুবে নড়াইলের দুই ভাই-বোন ও এক জামাইয়ের মৃত্যু, শোকে স্তব্ধ পরিবার

ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে প্রায় দুই বছর আগে স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে নড়াইল থেকে নারায়ণগঞ্জে পাড়ি জমান নড়াইলের কালিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের আকরাম হোসেন বিশ্বাস (৫০)। সেখানে সিদ্ধিরগঞ্জের দক্ষিণ কদমতলী কাশেমপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে কাঁচামালের ব্যবসা করতেন তিনি। তবে সেই পরিবারের ওপর নেমে এসেছে শোকের ছায়া। নারায়ণগঞ্জের ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে আকরামের ছেলে গালিব (১৮), মেয়ে সুরাইয়া আক্তার (১২) ও জামাতা রাশেদুজ্জামান (২২) পানিতে ডুবে মারা গেছেন।
শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রোববার ভোর ৪টার দিকে স্বজনেরা মরদেহ নিয়ে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পুরুলিয়া ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে পৌঁছান।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিহত গালিব ও সুরাইয়ার দাফনের জন্য রঘুনাথপুর কবরস্থানে পাশাপাশি দুটি কবর খনন করা হয়েছে। রোববার সকাল ১০টায় রঘুনাথপুর আহসানিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে তাঁদের দাফন সম্পন্ন করা হবে। অন্যদিকে মৃত জামাতা রাশেদুজ্জামানকে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার মনাগ গ্রামে দাফন করা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা শরীফ গাজীসহ প্রতিবেশীরা জানান, পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে আকরাম হোসেন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে গ্রাম ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিলেন। কিন্তু এমন মর্মান্তিক ঘটনায় পুরো গ্রাম শোকাহত।
আকরাম হোসেন জানান, তাঁর একমাত্র ছেলে গালিব ও মেয়ে সুরাইয়া মাঝেমধ্যে ব্যবসার কাজে তাঁকে সহযোগিতা করতেন। প্রায় এক বছর আগে বড় মেয়ে তিথি বেগমের সঙ্গে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার মনাগ গ্রামের দেলোয়ার মিয়ার ছেলে রাশেদুজ্জামানের বিয়ে হয়। তাঁদের পরিবারে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।
আকরাম হোসেন বলেন, ঈদুল আজহা উপলক্ষে পরিবারসহ গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন আকরাম। কয়েক দিন আগে তাঁরা আবার নারায়ণগঞ্জে কর্মস্থলে ফিরে যান। এ সময় বড় মেয়ের জামাই রাশেদুজ্জামানও তাঁদের বাসায় ছিলেন এবং কাজের সন্ধান করছিলেন।
শনিবার বিকেল ৪টার দিকে গালিব, সুরাইয়া ও রাশেদুজ্জামান সিদ্ধিরগঞ্জের ডিএনডি লেকে গোসল করতে নামেন। একপর্যায়ে তারা পানিতে তলিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের সন্ধান না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে।
একসঙ্গে দুই সন্তান ও জামাতাকে হারিয়ে আকরাম হোসেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।
পুরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মনি বলেন, ‘রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা আকরাম হোসেনের দুই সন্তান পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।’
কালিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জিন্নাতুল ইসলাম বলেন, ‘লেকে ডুবে উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের এক ছেলে ও এক মেয়ের মৃত্যুর ঘটনা শুনেছি। এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি ঘটনা।’
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় টিউবওয়েল বসানোর কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিক নিহত এবং চারজন আহত হয়েছেন। শনিবার (১৩ জুন) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার রনগোপালদী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গুলি আউলিয়াপুর গ্রামের শানু হাওলাদারের বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় এক ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিকে কুপিয়ে জখম করে ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৩ জুন) রাত পৌনে ৮টার দিকে উপজেলার নওপাড়া বাজার থেকে বাগাট বাজারগামী আঞ্চলিক সড়কের তারাপুর খেয়াঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে বিমানবন্দর থেকে বাসায় ফেরার পথে জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাঈম হাসানকে মারধর ও থানায় নেওয়ার ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্তের পর এবার খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুর রহমানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসীরা এলাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দিতে নতুন কৌশল নিয়েছে। তারা প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে ভাড়াটে খুনি বা আহত করতে ভাড়াটে সন্ত্রাসী ব্যবহার করছে। তাদের এই কৌশল নিজেদের আড়ালে রাখার জন্য।৬ ঘণ্টা আগে