সুনামগঞ্জে নৌকায় ঘুরতে গিয়ে পানিতে ডুবে ভাইবোনের মৃত্যু

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় নৌকায় ঘুরতে গিয়ে পানিতে ডুবে ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার পাইকুরাটি ইউনিয়নের চকিয়াচাপুর গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুই ভাইবোন হলো চকিয়াচাপুর গ্রামের কৃষক মো. সারোয়ার মিয়ার শিশু শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে আব্দুল সাহাদ (৬) ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া নাদিয়া আক্তার (৯)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে শিশু নাদিয়া ও সাহাদ নৌকা নিয়ে ঘুরতে যায়। একপর্যায়ে সাহাদ নৌকা থেকে পানিতে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নাদিয়াও পানিতে পড়ে যায়। কিছু সময় পর স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় দুই শিশুর পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মর্মান্তিক এ ঘটনায় এলাকায়ও শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।
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