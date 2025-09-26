নড়াইলে ইজিবাইকচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইল সদর উপজেলায় আকবার ফকির (৬৫) নামে এক ইজিবাইকচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের বুড়িখালি গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত আকবার ফকির শড়াতলা গ্রামের মৃত মমিন ফকিরের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মোবাইল ফোনে কল পেয়ে বাড়ি থেকে বের হন ইজিবাইকচালক আকবার ফকির। ওই দিন রাতে তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পার্শ্ববর্তী বুড়িখালি গ্রামের একটি বাঁশবাগানের মধ্যে তালগাছের নিচে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আকবার ফকিরের লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁর গলা ও পুরুষাঙ্গ কাটা ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।
নিহতের স্ত্রী ফরিদা বেগম (৫৮) জানান, গতকাল রাতে মোবাইল ফোনে কল পেয়ে তাঁর স্বামী আকবার ফকির বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। সকালে লোকমুখে খবর পান, তাঁর স্বামীকে কে বা কারা হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে।
নড়াইলের পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলাম বলেন, আকবার ফকির নামে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ নড়াইল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার তদন্ত চলছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।
