Ajker Patrika
নওগাঁ

রাণীনগরে মাদক সেবনের দায়ে বাবা-ছেলেকে কারাদণ্ড

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১৫: ১৯
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর রাণীনগর উপজেলায় মাদক সেবনের দায়ে বাবা-ছেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন আজিজার রহমান (৬১) ও তাঁর ছেলে সুরুজ হোসেন (২০)। তাঁরা উপজেলার কাশিমপুর সরদারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

শনিবার রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসান এই দণ্ড ঘোষণা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, মদ্যপ অবস্থায় এলাকায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের অভিযোগ পেয়ে শনিবার রাতে কাশিমপুর সরদারপাড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় থানা-পুলিশের সহযোগিতায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বাবা-ছেলেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আটক করা হয়।

পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আজিজার রহমানকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। একই আইনে তাঁর ছেলে সুরুজ হোসেনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জারিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

পরে দণ্ডপ্রাপ্তদের নওগাঁ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁআটকঅভিযোগরাজশাহী বিভাগকাশিমপুরআদালত
