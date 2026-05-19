Ajker Patrika
গাজীপুর

ডুয়েটে ষষ্ঠ দিনের মতো চলছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১১: ৫১
ডুয়েটে ষষ্ঠ দিনের মতো চলছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন
নতুন উপাচার্য নিয়োগের জেরে ষষ্ঠ দিনের আন্দোলনে ডুয়েটের মূল ফটক আজও রয়েছে তালাবদ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) নতুন উপাচার্য নিয়োগের জেরে টানা ষষ্ঠ দিনের মতো তিন দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ধারাবাহিক আন্দোলনের কারণে ডুয়েটের প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে মূল ফটকের কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে ডুয়েট ক্যাম্পাসে সরেজমিন দেখা যায়, মূল ফটক তালাবদ্ধ থাকলেও খোলা রয়েছে পকেট গেট। সকাল থেকে কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছেন। মূল ফটকের সামনে জ্বালিয়ে দেওয়া মোটরসাইকেলের অংশবিশেষ এখনো পড়ে রয়েছে। ফটকের সামনে আসবাব ফেলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবালকে ডুয়েটের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে আন্দোলন শুরু হয়। এর পরপরই শিক্ষার্থীরা ডুয়েট ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তাঁরা জয়দেবপুর শিমুলতলী রাস্তা অবরোধ করেন। পরদিন শুক্রবারেও তাঁদের আন্দোলন চলমান থাকে। শনিবার তাঁরা ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ‘লাল কার্ড কর্মসূচি’র ব্যানারে মূল ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় শিবির-সমর্থিত ও ছাত্রদল-সমর্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বহিরাগতরা এই আন্দোলনে প্রবেশ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী এক হওয়ার পর রোববার দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। এতে পুলিশ, শিক্ষার্থীসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।

শিক্ষার্থীদের দাবি, ডুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর ডুয়েটের অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের মধ্য থেকেই নিয়োগ দিতে হবে। তাঁদের মতে, ডুয়েটের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের বাস্তবতা, একাডেমিক কাঠামো ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা তুলনামূলক বেশি। ফলে ডুয়েটের উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ শিক্ষক থেকে উপাচার্য নিয়োগ অধিক কার্যকর হবে।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীশিক্ষকআন্দোলনঢাকা বিভাগফুলগাজীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

সম্পর্কিত

বকশীগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

বকশীগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

বিতর্কের মুখে নিজেই গ্রাফিতি আঁকলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র

বিতর্কের মুখে নিজেই গ্রাফিতি আঁকলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র

বাঘায় পদ্মার চরে ডাকাতের গুলিতে আহত ২ যুবক, নিখোঁজ ১

বাঘায় পদ্মার চরে ডাকাতের গুলিতে আহত ২ যুবক, নিখোঁজ ১

নেছারাবাদে নিখোঁজের এক দিন পর বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

নেছারাবাদে নিখোঁজের এক দিন পর বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার