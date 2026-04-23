মান্দায় সাত বিঘা জমির ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় ভোগদখলীয় সাত বিঘা জমির আধা পাকা বোরো ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে উপজেলার মান্দারবিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীরা হলেন মান্দা সদর ইউনিয়নের বাদলঘাটা গ্রামের আশরাফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও আব্দুর রাজ্জাক। অভিযুক্তরা একই গ্রামের আলাউদ্দিন সরদার, রায়হান আলী সরদার, আলাউদ্দিন প্রামাণিকসহ তাঁদের লোকজন।
ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর ধরে কবলাসূত্রে প্রাপ্ত সাত বিঘা জমি ভোগদখল করে আসছেন। চলতি মৌসুমে ওই জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা হয়। ধান সবে পাকতে শুরু করেছে। আর এক সপ্তাহ পরেই কাটা হবে। এ অবস্থায় আজ সকালে নিয়ামতপুর ও বাগমারা উপজেলা থেকে ভাড়াটে লোকজন এনে অভিযুক্তরা জোরপূর্বক ধান কেটে নিয়ে যান।
ভুক্তভোগী কামরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বহু বছর ধরে জমিগুলো ভোগদখল করে আসছি। এর আগে প্রতিপক্ষরা আদালতের মাধ্যমে ওই সব জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এবার হঠাৎ ভাড়াটে লোক এনে জোরপূর্বক আমাদের ধান কেটে নিয়ে গেছে।’
অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে আলাউদ্দিন সরদারের দাবি, জমিটি এত দিন অবৈধভাবে দখলে রেখেছিলেন প্রতিপক্ষ। তিনি বলেন, ‘এ বছর আমরা আমাদের বেদখল হওয়া সম্পত্তির দখল নিয়েছি।’
এ বিষয়ে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম জানান, ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত নন। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।
রাজিবের স্ত্রী নওরীন বারী জানান, রাজিব বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের ৩৯তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ঢাকার জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে (নিপসম) কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী দেখতেন। এ ছাড়া নিজের ইটভাটার ব্যবসা ছিল।১৫ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বোরহানগঞ্জ বাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে অকটেন ও পেট্রল বিক্রির অভিযোগে ১০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করা হয়েছে। এ সময় একজনকে আটক ও এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাজারের ‘সবুজ স্টোর’ নামের...২২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় একটি মিনি পিকআপ থেকে ২ হাজার ৪২০ লিটার পেট্রল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় দুজনকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। গতকাল বুধবার রাতে সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের উল্লাপাড়ার শ্যামলীপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।৩৫ মিনিট আগে
ঢাকার দোহার উপজেলার নারিশা ও মুকসুদপুরে পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে বালু ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে ২৩ জনকে কারাদণ্ড ও এক ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিক সিবগাত উল্লাহর নেতৃত্বে...৩৬ মিনিট আগে