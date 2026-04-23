মান্দায় সাত বিঘা জমির ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
ভাড়াটে লোক লাগিয়ে কেটে নেওয়া হচ্ছে প্রতিপক্ষের জমির ধান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় ভোগদখলীয় সাত বিঘা জমির আধা পাকা বোরো ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে উপজেলার মান্দারবিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগীরা হলেন মান্দা সদর ইউনিয়নের বাদলঘাটা গ্রামের আশরাফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও আব্দুর রাজ্জাক। অভিযুক্তরা একই গ্রামের আলাউদ্দিন সরদার, রায়হান আলী সরদার, আলাউদ্দিন প্রামাণিকসহ তাঁদের লোকজন।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর ধরে কবলাসূত্রে প্রাপ্ত সাত বিঘা জমি ভোগদখল করে আসছেন। চলতি মৌসুমে ওই জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা হয়। ধান সবে পাকতে শুরু করেছে। আর এক সপ্তাহ পরেই কাটা হবে। এ অবস্থায় আজ সকালে নিয়ামতপুর ও বাগমারা উপজেলা থেকে ভাড়াটে লোকজন এনে অভিযুক্তরা জোরপূর্বক ধান কেটে নিয়ে যান।

ভুক্তভোগী কামরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বহু বছর ধরে জমিগুলো ভোগদখল করে আসছি। এর আগে প্রতিপক্ষরা আদালতের মাধ্যমে ওই সব জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এবার হঠাৎ ভাড়াটে লোক এনে জোরপূর্বক আমাদের ধান কেটে নিয়ে গেছে।’

অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে আলাউদ্দিন সরদারের দাবি, জমিটি এত দিন অবৈধভাবে দখলে রেখেছিলেন প্রতিপক্ষ। তিনি বলেন, ‘এ বছর আমরা আমাদের বেদখল হওয়া সম্পত্তির দখল নিয়েছি।’

এ বিষয়ে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম জানান, ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত নন। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

