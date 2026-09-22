Ajker Patrika
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নওগাঁ

মান্দায় বাসচাপায় অটোভ্যানচালক নিহত

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
মান্দায় বাসচাপায় অটোভ্যানচালক নিহত
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর মান্দায় দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ফারুক হোসেন (৪০) নামে এক অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কের সাবাইহাট সিন্দুরপানিয়া ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক হোসেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার মঙ্গলপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে সাবাইহাট ব্রিজের ওপর গীতা পরিবহন নামে একটি যাত্রীবাহী বাস অটোভ্যানকে চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এতে ভ্যানচালক ফারুক হোসেন বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

নওগাঁমান্দাবাসসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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