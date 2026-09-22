Ajker Patrika
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লালমনিরহাট

ভারতে পাচার করে বিক্রি, এক যুগ পর দেশে ফিরল কিশোরী

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
ভারতে পাচার করে বিক্রি, এক যুগ পর দেশে ফিরল কিশোরী
প্রতীকী ছবি

ভারতে পাচারের এক যুগ পর বাংলাদেশি এক কিশোরীকে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলা সীমান্ত থেকে উদ্ধার করেছে বিজিবি। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর কিশোরীকে তাঁর বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে ৫১ বিজিবির রংপুর ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ এফ এম জুলকার নাঈন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উদ্ধার কিশোরীর বাড়ি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলায়। সে জানায়, প্রায় ১২ বছর আগে একটি নারী পাচারকারী দল তাঁকে ভারতে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে বিক্রি করে দেয়।

বিজিবি ও সীমান্ত সূত্র জানায়, গত রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পাটগ্রাম উপজেলার পানবাড়ী গ্রামের পাইকারপাড়া সীমান্ত এলাকায় দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওই কিশোরী। স্থানীয়রা বিষয়টি পানবাড়ী বিজিবি ক্যাম্পে জানালে বিজিবির সদস্যরা কিশোরীকে উদ্ধার করেন। পরে কিশোরীর দেওয়া পরিচয় ও ঠিকানায় যোগাযোগ করে তার বাবাকে ডাকা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে কিশোরীর বাবা ও তাঁর এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের এক সদস্য পানবাড়ী বিজিবি ক্যাম্পে এসে কিশোরীকে শনাক্ত করেন। পরে প্রয়োজনীয় যাচাই শেষে বিজিবি ওই কিশোরীকে তাঁর বাবার হাতে তুলে দেয়।

মেজর এ এফ এম জুলকার নাঈন বলেন, বিজিবির হেফাজতে থাকা কিশোরীকে তাঁর বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

লালমনিরহাটকিশোরীপাচারভারতপাটগ্রাম
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