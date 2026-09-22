মৌলভীবাজারে বালুসহ ট্রাক জব্দ করল পুলিশ

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ছড়া থেকে অবৈধভাবে উত্তোলিত বালুসহ একটি ট্রাক জব্দ করেছে শ্রীমঙ্গল থানা-পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার সিন্দুরখান ইউনিয়নের খারিজ্জমা বালুর ঘাট থেকে ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসেন পুলিশ সদস্যরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত ৮টার দিকে খারিজ্জমা বালুর ঘাটে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে ট্রাকে লোড করা হচ্ছিল। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দেন এবং তাৎক্ষণিক প্রশাসনকে খবর দেন।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই ঘাট থেকে মামুন মিয়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও পরিবহন করার ফলে স্থানীয় রাস্তাঘাট, পরিবেশ ও অবকাঠামো চরম ক্ষতির মুখে পড়েছে। ধ্বংস হচ্ছে এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ।
এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, খবর পেয়েই পুলিশের একটি মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। খারিজ্জমা এলাকা থেকে অবৈধ বালুসহ ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ঘটনায় ব্যবহৃত ট্রাক ও বালু জব্দ করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
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