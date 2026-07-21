Ajker Patrika
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নওগাঁ

কলাগাছের পাতা কাটা নিয়ে দ্বন্দ্ব, বড় ভাইকে হত্যার অভিযোগ

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
কলাগাছের পাতা কাটা নিয়ে দ্বন্দ্ব, বড় ভাইকে হত্যার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলায় কলাগাছের পাতা কাটাকে কেন্দ্র করে ছোট ভাইয়ের লাঠির আঘাতে বড় ভাইকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত ওই ব্যক্তির নাম মীর ইসমাইল হোসেন (৮৩)। তিনি বদলগাছী সদর ইউনিয়নের শেরপুর গ্রামের বাসিন্দা। আজ মঙ্গলবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে ২০ জুলাই রাতে ওই গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২০ জুলাই রাতে বিশ্বকাপের ফুটবল খেলা দেখার জন্য এলাকায় ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়। এতে কলাগাছের পাতায় খাবার পরিবেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময় ইসমাইল হোসেন বিরোধপূর্ণ জমির কলাগাছ থেকে পাতা কাটার সিদ্ধান্ত নেন। ভাতিজা মীর বাঁধন বিষয়টি জেনে চাচা ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে বাঁধনের বাবা মীর মোশাররফ হোসেনও বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে বড় ভাইকে মারধর করেন। এতে গুরুতর আহত হন ইসমাইল। দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে আগে থেকেই বিরোধ ছিল।

পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে আজ সকালে ইসমাইল হোসেনের মৃত্যু হয়।

বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রুহুল আমিন জানান, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। এরই মধ্যে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মীর মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী বেদেনা বেগম এবং তাঁদের ছেলে মীর বাঁধনকে আটক করেছে। পলাতক মীর মোশাররফ হোসেনকে আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

নওগাঁফুটবল বিশ্বকাপপুলিশবদলগাছীরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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